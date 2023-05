Poule scudetto serie D, sarà il Lumezzane l'avversario del Sorrento

Il Sorrento prosegue nella sua prestigiosa cavalcata con la poule scudetto di serie D, dopo aver conquistato il primo posto nel mini girone con Brindisi e Catania, incontrerà il Lumezzane. Si giocherà domenica prossima in Lombardia e il 4 giugno a Sorrento, andata e ritorno, la finale è fissata per il 10 giugno.

«Siamo ancora concentrati e determinati – ha detto Vincenzo Maiuri al termine della vittoriosa gara con il Brindisi, durante i festeggiamenti per la consegna della coppa della Lega Dilettanti da parte dei dirigenti federali Luigi Barbiero e Giuseppe Dello Iacono - Questo significa che onoreremo anche questo appuntamento con la stessa intensità che ha caratterizzato il nostro cammino in campionato».

Appuntamento, intanto, questa mattina a Firenze, per una fitta informativa sulle norme che disciplinano l’attività delle società, organizzata dalla Lega Pro con le nove squadre neo promosse in serie C. All’incontro, coordinato dai vertici della Lega Pro, con il presidente Matteo Marani, hanno partecipato, in rappresentanza del Sorrento, il presidente Giuseppe Cappiello, il vice Michele Mauro, il dg Benito Starace, con il coordinatore della Comunicazione Gianluca Monti.

«È stata una giornata molto importante quella che abbiamo vissuto a Firenze - ha spiegato il presidente Cappiello - Abbiamo avuto una infarinatura di tutte le questioni delle quali ci dovremo occupare e per le quali siamo già al lavoro dal giorno dopo la promozione in C».