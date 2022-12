Lupa Frascati-Sorrento, sabato con il kit Xmas Edition per beneficenza

Neanche una partenza ad handicap ferma la marcia di questo Sorrento, desideroso di lasciarsi subito alle spalle la sconfitta di Cassino e guardare avanti con il piglio della capolista. Una vittoria per meritare il ruolo di leadership del raggruppamento, a due giornate dalla fine del girone di andata. La prossima gara in trasferta con la Lupa Frascati, previo accordi tra le due società, intanto, è stata anticipata a sabato (ore 14.30).

Ultimi due appuntamenti prima della sosta natalizia e la fine del girone di andata, dopo la trasferta sul campo della Lupa Frascati, turno infrasettimanale mercoledì prossimo, con il derby casalingo con l’Angri. Presentata, intanto, una iniziativa di beneficenza. Rosso come il colore del Natale e della passione, ma anche della solidarietà: è il kit gara Xmas Edition. La squadra scenderà in campo con questa maglia speciale in occasione delle due sfide che anticiperanno il Natale. Una iniziativa che ha uno sponsor di eccezione, il boutique hotel Don Alfonso 1890, ed una finalità benefica: questa divisa unica, creata da Zeus per il Natale 2022, diventerà infatti un cimelio da accaparrarsi attraverso l’asta di beneficenza in favore dell’Associazione RF78 - creata nel 2021 in memoria di Roberto Fiorentino, grande tifoso rossonero - che raccoglie fondi a favore della ricerca sul cancro. Proprio attraverso le pagine sociale dell’Associazione sarà possibile aggiudicarsi la maglia Xmas Edition del Sorrento e contribuire nel contempo ad una causa così importante.