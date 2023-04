Maiuri si aggrappa alle ultime speranze rossonere nel duello con la Paganese

Il successo casalingo sul Cassino (1-0) sostiene le speranze del Sorrento (61 punti), a tre giornate dalla fine, con la Paganese leader (64) con tre lunghezze di vantaggio. Vincenzo Maiuri guarda il calendario e dispensa, con consapevolezza, lo stimolo a non arrendersi.

«Una vittoria sul Cassino per noi fondamentale - spiega il tecnico rossonero -. Rimane il rammarico di non averla consolidata nel risultato. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, tranne la fase conclusiva dell'azione. Poteva fare meglio nell'ultimo passaggio, siamo stati precipitosi, ma non dimentichiamo che avevamo di fronte il Cassino, quarto in classifica. Abbiamo avuto innumerevoli occasioni per consolidare il risultato, per cui dispiace quasi aver vinto solo per 1-0. Dobbiamo, tuttavia, ritenerci soddisfatti, considerate anche le condizioni del campo scivoloso. I cambi hanno contribuito a tenere l'assetto tattico giusto che non ha lasciato spazio all'avversario».

Tre partite alla fine (a Uri, in casa con la Lupa Frascati, in trasferta a Angri), tre vittorie d'obbligo, ma il destino del Sorrento rimane saldamente nelle mani della Paganese. «Non abbiamo alternative - aggiunge Maiuri -. Non molleremo di un millimetro, siamo già propiettati sulla partita con l'Aurora Uri. A questo punto della stagione, dobbiamo cercare comunque di vincere questo campionato. Non dipende da noi, alla Paganese bastano due vittorie e un pareggio. Se riuscità a fare questi risultati, saremo i primi a complimentarci, ma non possiamo già archiviare una stagione positiva. Dobbiamo portare a termine un programma dove siamo stati sempre determinati e concentrati lavorando con costanza dal 26 luglio scorso, con grande professionalità».

Il Sorrento, intanto, ha festeggiato nel weekend l’impresa della formazione Juniores, guidata da Luigi Cappiello, che ha vinto sul campo della Paganese (2-1 con reti di Gargiulo e Ottieri), superandola in vetta al proprio girone che consente il passaggio diretto alla poule scudetto. Un prestigioso risultato che si aggiunge a quello della Under17 di Daniele Cacace, approdata alle semifinali dei playoff regionali, aspirando al titolo campano per accedere alla fase nazionale.