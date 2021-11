"Sarà una partita importante come tutte". Mister Maiuri non snobba il big-match di domani al Pinto contro la capolista Bitonto ma cerca di mettere il prepartita sui binari di una giusta serenità: "Ogni gara vale tre punti e non vinceremo il campionato vincendo domani. Su questo concetto abbiamo lavorato per arrivare alla partita con lo spirito giusto. Affronteremo un avversario forte ed esperto, sappiamo che servirà grande equilibrio e pazienza nell'arco della partita. Ecco perchè dobbiamo arrivare all'appuntamento consci delle nostre capacità e senza ansie di sorta". Con tutti a disposizione ad eccezione di Sansone il tecnico ha ampia scelta di formazione: "Soprattutto, sono orgolioso di verificare volta per volta di avere a disposizione un gruppo unito verso l'obiettivo comune. Domani accetteremo gli uno contro uno come vuole il Bitonto. La partita si deciderà negli scontri ruolo su ruolo". Maiuri non carica la gara di eccessive attese ed a questo punto del campionato è anche naturale che sia così, ma la piazza sente la partita ed i dati di prevendita fanno presagire un netto incremento del pubblico rispetto alle partite precedenti. Sugli spalti ci saranno anche 250 studenti del Liceo Manzoni. Di sicuro lo spettacolo sarà assicurato: del resto Casertana-Bitonto vale la testa del girone.