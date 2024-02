Manfredonia-Paganese 2-0: i liguorini sprecano troppo

La Paganese rimedia la sesta sconfitta stagionale in un Miramare deserto. Ancora un match a porte chiuse per il Manfredonia, che nonostante l'assenza dei tifosi sugli spalti riesce a conquistare il bottino pieno. Più concreti i sipontini rispetto alla squadra di Agovino, che parte bene con almeno due nitide-palle gol ma non riesce a trovare il varco giusto.

I padroni di casa, pur in formazione rimaneggiata, riescono gradualmente a carburare, rispondendo colpo su colpo agli attacchi della Paganese. Calemme, Balba e Hernaiz tengono alta l'attenzione della retroguardia liguorina. Sul fronte opposto, il portiere Paduano ricorre a grandi riflessi per chiudere lo specchio a De Gennaro, poi il punteggio si sblocca a pochi minuti dall'intervallo. Calemme gira al centro un cross velenoso, sul quale si avventa l'under Balba che festeggia al meglio la convocazione in Rappresentativa di Serie D per il Torneo di Viareggio.

Il Manfredonia prova a controllare e riesce pure a creare ancora un pericolo con Orlando, ex di turno, che di testa sfiora il raddoppio.

A metà frazione Faiello “maradoneggia” al limite dell'area, ma il suo diagonale si perde di un soffio sul fondo.

Poco dopo la mezz'ora Carbonaro chiama all'intervento il portiere liguorino Simone Esposito, che un paio di minuti dopo, però, nulla può sulla sassata di Giacobbe: sulla corta respinta della difesa, il centrocampista scarica un terra-aria che s'insacca imparabilmente all'incrocio dei pali, riducendo al lumicino le speranze di rimonta della Paganese.

Il ko per gli uomini di Agovino non complica comunque la classifica, visto l'ampio margine di 9 punti sulla zona rossa nel girone H di Serie D.