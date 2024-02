Manfredonia-Paganese senza tifosi: spalti inagibili per il Miramare

Manfredonia-Paganese si giocherà a porte chiuse. Il Dipartimento Interregionale ha disposto che la gara si disputi in assenza di pubblico a causa di problemi strutturali allo stadio Miramare.

La Commissione di Pubblico Spettacolo ha infatti negato l'agibilità degli spalti, che resteranno dunque desolatamente vuoti in occasione della sfida in programma domenica pomeriggio e valida per la ventiduesima giornata nel girone H di Serie D. La questione si protrae dalla fine dello scorso mese di settembre, dopo le prime gare stagionali disputate alle presenza della tifoseria di casa e di quelle ospiti.

Una brutta notizia dunque per la Paganese, che ha spesso potuto contare sul prezioso apporto dei suoi supporters anche lontano dalle mura amiche del Marcello Torre.

Gara delicata per gli uomini di mister Agovino: i sipontini hanno trovato la quadra e dopo un inizio “claudicante” sono riusciti a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica, confermando di poter puntare alla salvezza diretta.