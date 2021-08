Davide Mansi è un nuovo calciatore del Sorrento.

Nato a Napoli il 18 gennaio del 1996, Mansi è cresciuto nel settore giovanile del Novara per poi spostarsi al Chievo. In serie D ha esordito con la Cavese mentre in C ha giocato nella Paganese. Da lì si è trasferito in Serie A maltese, nel Mosta prima e nel Quorni poi. Ha fatto ritorno in Italia nelle fila del Costa d’Amalfi e lo scorso anno si è distinto in D nella Polisportiva Santa Maria. «Sono carico per questa nuova avventura - ha detto Mansi dal ritiro di Nusco -, vengo da un brutto infortunio e per questo sono ancora più motivato e deciso a dare tutto per ripagare la fiducia della società e dell’allenatore».

Dopo la prima fase del ritiro a Nusco, che di protrarrà fino al 31 agosto prossimo, Adriano Mezavilla commenta con entusiasmo la scelta di restare in maglia. «Noi più esperti - spiega il centrocampista brasiliano - siamo chiamati a fare da chioccia per i giovani del Sorrento». Si è presentato in ritiro a Nusco girato a lucido, nonostante l’età e la quarantena cui si è dovuto sottoporre al ritorno in Italia. Mezavilla sarà ancora l’anima del Sorrento: «Sono felice di far parte ancora di questo progetto, l’unico della mia carriera che ho deciso di sposare in Serie D. Lo scorso anno mi sono reso conto del livello duro di questo campionato, ragion per cui dovremo farci trovare preparati. Spetterà a noi più maturi trasferire nei giovani la necessaria determinazione per imporsi in questa categoria ed io sono qui anche per rendermi utile sotto questo punto di vista».