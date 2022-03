Maranzino trascina il Portici: 1-0 al Castrovillari

Seconda vittoria consecutiva per il Portici, che al San Ciro s’impone di misura sul Castrovillari nel recupero della 23^ giornata. Contro i calabresi decide una pennellata di Maranzino direttamente su punizione allo scadere della prima frazione di gioco (foto ufficio stampa Portici 1906). Tre punti che valgono oro per gli azzurri, che si portano adesso a +9 sul Rende, sestultimo. Un vantaggio ampiamente rassicurante, tanto più che – a differenza del Portici, atteso da tre recuperi, tutte le compagini coinvolte in zona playout hanno finora regolarmente disputato tutti gli impegni in calendario (ad eccezione del Giarre, che deve recuperare una sola gara).

La gara non vive di grossi sussulti. Portici pericoloso al minuto 25 del primo tempo con Maranzino, che su punizione centra la traversa. Ci riprova Maranzino allo scadere della frazione, stavolta trovando la parabola giusta che vale l’1-0.

Nella ripresa, Portici a un passo dal raddoppio al 20’ con Carotenuto, la cui conclusione fa la barba al palo e si spegne sul fondo.