Mariglianese ancora nella morsa Covid: rinviata anche la gara col Lamezia Terme

Un altro rinvio dopo quello della scorsa settimana contro il Canicattì. Anche stavolta causa Covid. Persistono in casa Mariglianese i casi di positività al virus, al punto che anche la gara in programma domani allo stadio Santa Maria delle Grazie contro il Lamezia Terme. Il match contro i calabresi, seconda forza del campionato alle spalle della corazzata Catania, sarà recuperato mercoledì 7 dicembre, con fischio di inizio alle ore 14.30. Per mercoledì 30 novembre – calcio d’inizio alle 14.30 – è invece in programma il recupero contro il Canicattì.

Piove dunque sul bagnato per la Mariglianese, cenerentola del girone con appena tre punti all’attivo. La Cittanovese, penultima, è al momento a +6; la zona playout addirittura a +9. Un’autentica montagna da scalare attende – insomma – i ragazzi di mister Mollo, subentrato a Senigagliesi dopo il disastroso avvio di campionato.