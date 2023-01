Mariglianese, a Ragusa seconda vittoria di fila: i biancazzurri intravedono i playout

Dopo un digiuno durato un intero girone, la Mariglianese raccoglie a Ragusa la seconda vittoria consecutiva. I biancazzurri di Sena s’impongono in Sicilia nel segno di Bacio e Massaro e, dopo la vittoria interna della scorsa settimana contro il Trapani, intravedono adesso la zona playout, distante sei lunghezze.

Allo stadio Aldo Campo di Ragusa la gara resta in equilibrio fino al minuto 25 della seconda frazione di gioco, quando Bacio, subentrato dalla panchina, sblocca il risultato firmando l’1-0 Mariglianese. il raddoppio arriva dieci minuti più tardi nel segno di Massaro: è la rete della definitiva tranquillità, che consente di mettere in ghiaccio i tre punti. La Mariglianese resta cenerentola del girone con soli 11 punti all’attivo, ma adesso il Paternò – penultimo, sonoramente sconfitto dal Santa Maria Cilento – è più vicino (+4) e soprattutto San Luca (+6) e Cittanovese (+7) non sono più a distanza siderale.

Servirà un’autentica impresa per agganciare – se non altro – la zona playout, ma il ruolino di marcia tenuto nel nuovo anno autorizza quantomeno a cullare la speranza.