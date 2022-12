Mariglianese nel baratro: Lamezia corsaro con un gol per tempo

Prima la rivoluzione societaria, poi l’appello al tifo organizzato a compattarsi attorno a squadra e club per tentare di realizzare – uniti – l’impresa salvezza, ma non è bastato. Nel recupero del Santa Maria delle Grazie la Mariglianese perde ancora. Per la decima volta consecutiva. Il Lamezia s’impone con un gol per tempo: sblocca dopo appena quattro minuti Fangwa, il raddoppio arriva quando mancano pochi minuti al triplice fischio nel segno di Terranova. I tre punti consentono ai calabresi di agganciare il Locri al secondo posto, alle spalle dell’irraggiungibile Catania. Appare ormai irrimediabilmente segnato il destino della Mariglianese, che resta saldamente inchiodata all’ultimo posto in classifica nemmeno l’avvicendamento in panchina – con Mollo subentrato a Senigagliesi – è valso ad imprimere la minima svolta: in quattordici partire i biancazzurri hanno raccolto solo tre punti, frutto di altrettanti pareggi; undici le sconfitte, ben venticinque i gol subiti ed appena cinque quelli realizzati.