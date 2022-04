Lavello-Mariglianese 0-1 in extremis: Arrivoli firma il blitz salvezza

Terza vittoria consecutiva per la Mariglianese, che sbanca Lavello e continua la scalata verso la salvezza diretta. Contro i lucani decide la rete di Arrivoli, a segno ad una manciata di minuti dal triplice fischio; poco dopo decisivo il baby Maione, abile a neutralizzare una conclusione a botta sicura di Tapia.

La vittoria consente ai biancazzurri di tenersi ai margini della zona playout: Mariglianese adesso sestultima a braccetto col Casarano ma con una gara in meno rispetto ai salentini (foto Usd Lavello).

Nella prima frazione sono i lucani a cercare con maggiore insistenza la via del gol. Dieci minuti e San Roman fa tremare la retroguardia biancazzurra con un’ubriacante percussione ma poi manca di precisione in fase di finalizzazione (conclusione di poco alta sulla traversa). Lucani di nuovo pericolosi al minuto 38 con Di Fulvio, che prova a beffare Maione dalla distanza siderale: abile nell’occasione il baby portiere ospite a recuperare la posizione ed a rifugiarsi in angolo.

Il gol partita arriva nella ripresa, quando mancano cinque minuti al 90’: lo realizza Arrivoli. I tre punti valgono oro in chiave salvezza e due minuti più tardi li blinda Maione con un prodigioso intervento a neutralizzare la – potente e ravvicinata – conclusione di Tapia. È l'ultimo brivido, poi spazio all'esultanza biancazzurra.