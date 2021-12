La Mariglianese impatta col Brindisi: Aracri firma il pari in rimonta

Pari in rimonta per la Mariglianese, che al Santa Maria delle Grazie riagguanta il Brindisi col solito Aracri e consolida così una classifica ampiamente rassicurante in ottica salvezza. Il vantaggio sulla zona playout sale a sei lunghezze, il distacco dal quinto posto si riduce invece a cinque.

Gara subito in salita contro i pugliesi, in vantaggio dopo nove minuti col nuovo acquisto Morleo, che – innescato da un filtrante di Badje – batte Maione in uscita. Ci pensa Aracri, allo scadere della prima frazione, a riportare la gara in equilibrio con una precisa pennellata su calcio piazzato.

Nella ripresa i biancazzurri di Sanchez si propongono in avanti con una certa insistenza alla ricerca del colpo da tre punti, senza però riuscire a scardinare l’attenta retroguardia ospite.

Finisce 1-1: secondo risultato utile consecutivo per la Mariglianese, che in classifica viaggia a braccetto col Sorrento, a sole due lunghezze dal duo Nocerina-Lavello.