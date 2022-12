Mariglianese in caduta libera: sconfitta anche ad Acireale

Di Dato illude, l’Acireale perfeziona la remuntada con un gol per tempo. Non c’è pace per la Mariglianese, che in Sicilia rimedia la nona sconfitta consecutiva. I biancazzurri restano desolatamente inchiodati all’ultimo posto in classifica, staccati di dieci lunghezze da Paternò e Cittanovese, a braccetto al penultimo posto a quota tredici.

E dire che la gara sembrava poter sorridere ai ragazzi di Mollo, che trovano il vantaggio al quarto d’ora con Di Dato. Il pari acese arriva alla mezz’ora nel segno di Omar Cheick Coulibaly.

Nella ripresa, poi, il sorpasso. Lo realizza Guarino, a segno per il definitivo 2-1. Tre punti che valgono oro per i siciliani, che si portano a quota 15, tirandosi così fuori dalla zona playout. Per la Mariglianese resta invece notte fonda: cinque gol fatti e ben ventitré al passivo hanno il sapore della condanna. La salvezza assume sempre più i contorni di una chimera.