Mariglianese-Cittanovese 0-1, non paga il ribaltone in panchina

Nemmeno lo scossone tecnico è valso ad innescare la necessaria inversione di tendenza. La Mariglianese di Mollo frana ancora e al Santa Maria delle Grazie incassa la settima sconfitta consecutiva per mano della Cittanovese, che si aggiudica di misura il cruciale scontro salvezza. Biancazzurri sempre più desolatamente ultimi, staccati adesso di cinque lunghezze dai calabresi, che avvicinano la Sancataldese, terzultima.

Il gol partita porta la firma di Crucitti, a segno poco dopo la mezz’ora della ripresa. Chirurgica la sua conclusione dal limite – propiziata da un grossolano infortunio della retroguardia di casa –, che si insacca all’angolino alla sinistra di Lesta. Decisivo dunque il numero dieci ospite, già in precedenza pericoloso in un paio di occasioni: il suo quinto sigillo in campionato vale dunque a spezzare il sostanziale equilibrio registrato sino a quel momento ed a rendere alla Cittanovese il primo – preziosissimo – successo in campionato.