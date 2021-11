Mariglianese, De Girolamo nuovo diggì: «Questo progetto va sostenuto»

C’è un volto nuovo nell’organigramma della Mariglianese. Si tratta di Federico De Girolamo, presentato quest’oggi nel ruolo di nuovo direttore generale. «Lo corteggiavo da tempo – ha esordito in conferenza il presidente biancazzurro Antonio Abete – e finalmente ho strappato il suo sì».

Carico d’entusiasmo, il neo diggì lancia subito un messaggio alla piazza. «Sono onorato di far parte della famiglia Mariglianese, che – ormai da tempo – sta portando avanti un importante progetto e la storica promozione in serie D ne è la prova concreta. Mi auguro che la città di Marigliano e gli imprenditori mariglianesi sostengano questo progetto, perché c’è bisogno del supporto di tutti».

Messaggio ripreso e amplificato dal presidente Abete. «Stiamo vivendo un’esperienza assolutamente nuova ed anche per questo stiamo facendo di tutto per migliorarci. Possiamo e dobbiamo crescere, perché ce lo impone la categoria che abbiamo conquistato. Una cosa però tengo a ribadirla: stiamo facendo tutto questo per la città. Mi auguro perciò che Marigliano lo comprenda e ci sostenga». Sulla gara di domenica contro il Gravina: «una partita importante per noi. Spero in un grande risultato».