Mariglianese di misura con l'Altamura: Marzano sblocca, Maione blinda la porta

Torna al successo la Mariglianese, che al Santa Maria delle Grazie s’impone di misura sul team Altamura. Contro i pugliesi decide Marzano, che realizza il gol partita alla mezz’ora del primo tempo: successo che vale oro per i biancazzurri, che si tengono a +3 sul sestultimo posto, seppur con una gara in più rispetto a Nola ed allo stesso Altamura.

L’approccio alla gara dell’undici di Sanchez è deciso ma i padroni di casa faticano a trovare gli spazi per colpire un avversario ben accorto. La sblocca Marzano al Minuto 27 con una potente conclusione su assist di Faiello. Nella ripresa tocca al baby Maione blindare il prezioso successo neutralizzando in due occasioni uno scatenato Santos, prima pericoloso con una velenosa girata in area e poi con un colpo di testa a botta sicura: decisivo in entrambe le occasioni il portierino di casa, che mette in cassaforte tre punti che valgono oro.