Mariglianese di misura contro Matino: riprende la marcia salvezza

Dopo il blitz di Caserta, il successo di misura del Santa Maria delle Grazie contro il fanalino di coda Virtus Matino. Seconda – preziosissima – vittoria consecutiva per la Mariglianese, che aggancia momentaneamente il Nola al sestultimo posto in classifica (ma i bruniani hanno due gare ancora da recuperare).

L’episodio che decide il match matura alla mezz’ora. Dà il là una pregevole giocata del solito Aracri (poco prima pericoloso su calcio piazzato), che innesca Marzano sulla sinistra: sulla sua pennellata è decisiva la – sfortunata – deviazione di testa di Prete, che insacca nella propria porta. Nella ripresa ci prova Esposito in tre occasioni nei primi dieci minuti, ma senza esito. Vibranti proteste al 20’ ed al 35’ per due episodi prima nell’area della Mariglianese (i pugliesi lamentano una mano galeotta) e poi in quella della Virtus Matino (intervento dubbio ai danni di Aracri): tutto regolare per il direttore di gara. Nel finale di gara prima Esposito e poi Aracri divorano il raddoppio, poi Maione blinda i tre punti con un decisivo intervento a neutralizzare Morra.