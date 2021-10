Mariglianese dilagante, Nola travolto: derby senza storia, finisce 5-2

Secondo successo in campionato per la Mariglianese, che al Santa Maria delle Grazie – per l’occasione riaperto al pubblico – rifila una sonora cinquina al Nola. I tre punti consentono ai biancazzurri di Sanchez di fare un bel balzo in avanti in classifica, salendo a quota 9 e maturando un +3 sulla zona playout; resta invece coinvolto nella zona rossa il Nola, inchiodato al quintultimo posto con sei punti all’attivo.

Derby senza storia a Marigliano. I padroni di casa chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio nel segno di Orlando (lesto a ribadire in rete dopo un salvataggio sulla linea di un difensore bruniano) e Varchetta (a segno di testa sugli sviluppi di una punizione). Per l’esperto difensore si tratta della terza marcatura in quest’avvio di campionato. Nella ripresa, dodici minuti e arriva il tris di Gennaro Esposito (che insacca a due passi dalla linea di porta sfruttando una sponda in area); il Nola accorcia con Figliolia (inzuccata su punizione di D’Angelo) ma è solo un sussulto. I biancazzurri trovano prima il poker con Esposito (che di sinistro ribadisce in rete una conclusione sbilenca di Aracri e firma la sua doppietta di giornata) e poi la quinta rete con Massaro (a segno di destro pochi minuti dopo il suo ingresso in campo). In pieno recupero, la seconda marcatura bruniana, realizzata ancora da Figliolia, stavolta dagli undici metri.