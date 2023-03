Scossone Mariglianese: Sena si dimette, tocca a Polverino, è il terzo ribaltone

Non c’è pace per la Mariglianese. Reduce dalla sconfitta esterna nello scontro diretto contro il Paternò e sempre più inchiodato al fondo della classifica, il club biancazzurro ha incassato un altro colpo in giornata. Mister Sena – succeduto a Mollo, a sua volta subentrato a Senigagliesi – ha rassegnato le proprie dimissioni. Comincia subito il nuovo corso, come annunciato dal club: «La guida tecnica è affidata a mister Polverino Giacomo», che sarà affiancato dall’allenatore in seconda Gennaro Paolella.

«A mister Sena vanno gli auguri per un proseguo radioso e i ringraziamenti per il lavoro fino a qui svolto». Disperata l’impresa affidata a Polverino: il duo Paternò-Cittanovese, che staziona al penultimo posto, è a +7 sui biancazzurri, mentre il Real Aversa, terzultimo, è a +10.

Ad attendere adesso la Mariglianese, la sfida del Santa Maria delle Grazie contro il Città di Sant’Agata, terza forza del campionato.