Mariglianese, doppia manovra di mercato alla vigilia della Sancataldese

Reduce da dieci sconfitte consecutive ed ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, la Mariglianese prova a raddrizzare le sorti di una stagione che appare ormai irrimediabilmente compromessa.

Alla vigilia del match interno contro la Sancataldese – siciliani coinvolti nella bagarre playout –, il club biancazzurro ha annunciato due innesti, uno in mediana, l’altro in attacco.

A centrocampo arriva il classe 2003 Francesco Garritano, mentre in avanti è Giovanni Cacciottolo, classe 1998, l’arma in più per mister Mollo.

«Arriviamo alla Mariglianese – il commento dei due dopo l’ufficialità – con grande entusiasmo, per contribuire a raggiungere l’obiettivo stagionale».

Sfida alla Sancataldese – I soli tre punti all’attivo in classifica impongono di guardare al terzultimo posto, che consentirebbe – se non altro – di giocarsi le chance salvezza passando per la lotteria dei playout e che dista adesso ben dieci lunghezze. A +11 c’è invece la Sancataldese, ospite domani al Santa Maria delle Grazie.