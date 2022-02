La Mariglianese si arrende al Fasano: decide il gol di Battista allo scadere

Seconda sconfitta consecutiva per la Mariglianese, che cade al Santa Maria delle Grazie contro il Fasano. I pugliesi passano di misura nel segno di Battista, in gol nel finale con una chirurgica conclusione che Maione riesce solo ad intercettare. Il gol premia l’imponente pressione esercitata – quasi costantemente – dagli ospiti nell’arco del match: Fasano adesso terzo, mentre la Mariglianese resta a +4 sulla zona playout, in attesa ovviamente delle gare della domenica.

La prima palla gol ospite arriva al 9’: è Forbes a sfiorare l’incrocio con una violenta conclusione dal limite. Alla mezz’ora il baby Losavio – su assist proprio di Forbes – spara incredibilmente sul fondo con lo specchio della porta completamente spalancato. Nella ripresa Mariglianese in dieci dal minuto 13, quando Pantano, nel tentativo di arginare una pericolosa ripartenza condotta da Forbes, lo colpisce in maniera scomposta in pieno volto: rosso diretto per lui. Il gol partita arriva al minuto 41. Lo realizza il neo entrato Battista, con una conclusione a fil di palo: Maione intercetta ma non riesce a sventare. Nel finale piove sul bagnato per la Mariglianese, che incassa il secondo rosso di giornata: lo rimedia Ragosta per un fallaccio su Sosa.