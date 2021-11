Esposito illude la Mariglianese: il Gravina ribalta nel secondo tempo

Alla Mariglianese non basta il solito Esposito. Avanti di una rete dopo 45 minuti di gioco, i biancazzurri subiscono nella ripresa il ritorno del Gravina, che prima pareggia i conti con Modugno e poi – in pieno recupero – la ribalta con Krstevki.

Costa cara la sconfitta all’undici di Sanchez, che si ritrova risucchiato al sestultimo posto, agganciato da Rotonda (vittorioso sul Nola) e Altamura (pari esterno contro il Brindisi). La zona salvezza è comunque a un passo: Casarano e Bisceglie sono a un punto, Fasano e Nardò a due.

Il primo tempo s’infiamma nei minuti finali. Al minuto 40 Faiello rimedia il secondo giallo (per simulazione) e lascia la Mariglianese in inferiorità numerica. Un minuto più tardi l’episodio che indirizza la prima frazione: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Aracri viene agganciato e messo giù da un difensore: l’arbitro è a due passi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Esposito, che spiazza Liso e fa 1-0.

Nella ripresa il Gravina guadagna campo e fa valere la superiorità numerica; la Mariglianese si difende come può. Diop sfiora di testa il bersaglio grosso, qualche minuto più tardi – corre il 25’ – Modugno, sempre di testa, fa 1-1 sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. La beffa arriva in pieno recupero: Giglio appoggia centralmente per Krstevki, che dal limite batte Maione. È il colpo del ko per la Mariglianese.