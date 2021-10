Mariglianese ko contro il Fasano: reazione nella ripresa, ma non basta

Seconda sconfitta in campionato per la Mariglianese, che nel turno infrasettimanale cade di misura contro il Fasano. S’interrompe così a Locorotondo (lo stadio Vito Curlo di Fasano è ancora indisponibile causa lavori di riqualificazione) la scia di risultati utili consecutivi inanellati dall’undici di Sanchez (dieci giorni fa il blitz di Rotonda, domenica scorsa in pari interno contro il San Giorgio). Il successo pugliese porta la firma di Ciro Lucchese, a segno al 13’ della prima frazione di gioco con una gran conclusione diretta sotto l’incrocio dei pali, dove il giovane Maione proprio non può arrivare. Nel finale di frazione, ci prova Taddeo per i padroni di casa in due occasioni: Maione sventa la prima conclusione, alta sul montante la seconda.

Nella ripresa, Mariglianese subito pericolosa con una punizione di Esposito, neutralizzata da un attento Suma; ancora Esposito qualche minuto più tardi, stavolta di testa, ma l’estremo difensore di casa non si fa sorprendere. Ghiotta occasione per il Fasano targata Calemme, lanciato pericolosamente in profondità ma neutralizzato da Maione in uscita. L’ultimo tentativo della Mariglianese porta la firma – nemmeno a dirlo – di Esposito, che ci prova con una conclusione dal limite su cui fa buona guardia Suma.

La Mariglianese resta dunque ai margini della zona playout, con quattro punti all’attivo in quattro gare; aggancia invece il treno playoff il Fasano, che sale a quota sette. Fra quattro giorni si torna di nuovo in campo: l’undici di Sanchez ospiterà il Molfetta, sconfitto di misura – quest’oggi – tra le mura amiche dal Bitonto.