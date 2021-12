Mariglianese ko dopo tre vittorie di fila: uno-due micidiale del Bitonto

Si ferma la Mariglianese dopo tre - esaltanti - vittorie di fila. I biancazzurri inciampano al Santa Maria delle Grazie contro il quotato Bitonto (2-0 il finale), che si mantiene a tre punti dal duo di vetta Cerignola-Francavilla. Sconfitta tutto sommato indolore per l’undici di Sanchez, che mantiene un certo margine di vantaggio – di quattro lunghezze – sulla zona rossa.

Al Santa Maria delle Grazie le reti arrivano nella ripresa, dopo un primo tempo tutto sommato avaro d’emozioni. Il Bitonto chiude i giochi nel giro di quattro minuti. Santoro la sblocca al 22’ con un gran destro dal limite sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, indirizzando la sfera all’incrocio, dove Maione non può arrivare. Il colpo del ko lo assesta poco dopo Taurino, che – sugli sviluppi di una rimessa laterale – raccoglie in area, si gira e insacca di sinistro. L’uno-due micidiale spezza letteralmente le gambe alla Mariglianese. Domenica altra sfida probante per i ragazzi di Sanchez, che saranno di scena al San Francesco contro la Nocerina.