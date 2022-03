Mariglianese ko a Francavilla: Esposito fallisce il pari in pieno recupero

Si fermano a due i risultati utili consecutivi per la Mariglianese, sconfitta a Francavilla nel recupero della 19^ giornata. Al Fittipaldi finisce 2-1 per i sinnici, che trovano i gol nel corso della prima mezz’ora di gioco. Restano dunque tre le lunghezze di vantaggio dei biancazzurri sulla zona playout: il sestultimo posto è al momento occupato dal San Giorgio, a quota 27.

A Francavilla gara già indirizzata nelle primissime battute: cinque minuti ed è già 1-0 per i padroni di casa, in rete con Vaugh. Venti minuti più tardi, il raddoppio realizzato da capitan Nolé.

La Mariglianese non si disunisce e accorcia le distanze a metà ripresa con il solito Aracri. Poi, in pieno recupero, al minuto 97, l’occasionissima targata Esposito, che fallisce il 2-2 a tu per tu col portiere lucano.

Domenica, al Santa Maria delle Grazie, vibrante sfida salvezza per i biancazzurri, che se la vedranno col Bisceglie.