Mariglianese ko nel recupero col Nardò: i neretini ribaltano il doppio svantaggio

Alla Mariglianese non è bastato il doppio vantaggio maturato nel primo round dello scorso 26 marzo: nel recupero del Santa Maria delle Grazie il Nardò perfeziona la remuntada con un’autentica prova di forza e coglie un preziosissimo successo in chiave salvezza.

I neretini s’impongono nel segno di Puntoriere (doppietta per lui) e Cristaldi, che realizza il definitivo 3-2 a due minuti dal 90’ (foto Ac Nardò).

La gara era stata sospesa il 26 marzo scorso dopo i primi quarantacinque minuti di gioco a causa di un infortunio occorso al direttore di gara, sul parziale di 2-0 in favore dei biancazzurri (decisivo nell’occasione Esposito, autore di una doppietta).

La sconfitta complica decisamente i piani salvezza dell’undici di Sanchez, che resta sestultimo a quota 40, a braccetto col Casarano. Prende quota invece il Nardò, che sale a 38 punti e rivede la zona salvezza.