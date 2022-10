Mariglianese ko a Vibo: al Razza finisce 1-0

Seconda sconfitta in campionato per la Mariglianese, che cade di misura contro la Vibonese: al Razza finisce 1-0 nel segno di Szymanowski. Il gol partita arriva al minuto 13 della prima frazione di gioco: ai calabresi basta il minimo scarto per assicurarsi l’intera posta in palio. Ritmi non elevati al Razza, con la Vinonese che si limita sostanzialmente ad amministrare la rete di vantaggio, contenendo con ordine e senza affanni i tentativi di rimonta dei biancazzurri.

I tre punti consentono ai calabresi di portarsi al terzo posto in graduatoria generale; deficitaria invece la classifica della Mariglianese, che resta al penultimo posto con soli tre punti all’attivo, a braccetto con San Luca e Sancataldese. Complicato, sin qui, il percorso dei biancazzurri, che hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte, incassando quattro reti e realizzandone una soltanto.