La Mariglianese ci ha preso gusto: 3-0 al Lavello e terza vittoria di fila

Terzo successo di fila per la Mariglianese, che al Santa Maria delle Grazie rifila un netto 3-0 al Lavello. Tre punti d’oro per i ragazzi di Sanchez, che incrementano il vantaggio sulla zona playout (adesso di cinque lunghezze) ed ora addirittura intravedono il quinto posto (la Casertana, sconfitta a Francavilla, è a +5).

La Mariglianese è come un diesel e cresce progressivamente di giri, creando non poche difficoltà ai lucani (che nel post partita optano poi per il silenzio stampa). Il vantaggio arriva al minuto 40: l’assist di Massaro è un invito a nozze per Aracri, che in scioltezza firma l’1-0.

Nella ripresa il Lavello tenta la reazione alla ricerca del pari ma la Mariglianese regge con ordine e prova a pungere in ripartenza. I biancazzurri la chiudono in due minuti, fra il 25’ e il 27’, con due reti di Esposito. Il 2-0 arriva col più agevole dei tap-in sugli sviluppi di un bruciante contropiede; due minuti più tardi l’attaccante concede il bis, stavolta con una pregevole soluzione ad effetto. Piove sul bagnato per il Lavello, che nel finale subisce anche l’inferiorità nbumerica per il rosso rimediato da Addae.