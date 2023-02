Mariglianese-Locri 0-3: i playout si allontanano di nuovo

Cade di nuovo la Mariglianese dopo il blitz di Castrovillari che aveva riacceso una timida speranza playout. I biancazzurri franano tra le mura amiche sotto i colpi del Locri, seconda forza del torneo, e vedono nuovamente allontanarsi l’obiettivo di agganciare il treno degli spareggi salvezza. Allo stadio Santa Maria delle Grazie finisce 3-0.

Locri in vantaggio alla mezz’ora della prima frazione di gioco nel segno di Carella. La gara resta aperta fino al minuto 89, quando Furina cala il bis e chiude di fatto la contesa. Al 95’, poi, il definitivo 3-0 nel segno di Ficara.

Restano inalterate le distanze in fondo alla classifica: la Mariglianese resta saldamente ultima, sempre a -4 dal Paternò, penultimo e sconfitto al Massimino per mano della corazzata Catania; la Cittanovese, terzultima, allunga di una lunghezza per effetto del pari rimediato a Licata.