La Mariglianese torna a casa: «Per il momento a porte chiuse»

L’esodo è finito per la Mariglianese. Per la prima volta nella sua storia la compagine biancazzurra potrà infatti disputare la serie D in casa propria, allo stadio Santa Maria delle Grazie. Per il momento – a partire da domenica contro il Molfetta – a porte chiuse, fino a che non saranno realizzati i prescritti interventi di adeguamento.

«I pareri favorevoli dell’Amministrazione e della Lega ci hanno offerto la possibilità di scegliere», spiega il club. «Per la prima volta abbiamo potuto scegliere di giocare al Santa Maria delle Grazie. Ci era chiaro sin da subito che non avremmo potuto godere di tutti i benefici di questa scelta, ma l’emozione di poter calcare il sintetico di casa anche oltre gli allenamenti ci ha riempito il cuore».

Un’emozione per il momento «monca», evidenzia il club, ma che rappresenta «comunque un passo in avanti verso quello che sarà (ci auguriamo a breve) il giorno più bello della nostra storia. Pare evidente che non manca ancora molto a quando la Mariglianese riabbraccerà i propri tifosi nello stadio cittadino».

Domenica, dunque, contro il Molfetta, si giocherà al Santa Maria delle Grazie. A porte chiuse. «La Lega Nazionale Dilettanti e gli organi preposti hanno autorizzato la disputa del match al Santa Maria, ma hanno imposto le porte chiuse fino a quando non saranno completati gli ultimi interventi di messa a norma».

Stando alle informazioni fornite dall’Amministrazione comunale al club, i lavori – già programmati da tempo – dovrebbero cominciare la prossima settimana.

«Intendiamo condividere con tutti i nostri tifosi – tiene a precisare la società – l'orgoglio e la gioia di essere tornati a casa, ma allo stesso tempo chiediamo un ulteriore sforzo nel sopportare di restare divisi da un muro ancora per qualche settimana. Allo stesso tempo vogliamo scusarci con i nostri abbonati, che saranno impossibilitati a seguire la partita di questa domenica. A loro, in primis, sarà riservato l’ingresso in caso di capienza limitata ma soprattutto un trattamento speciale già a partire dalla prossima domenica casalinga».