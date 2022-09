Mariglianese, esordio amaro al Santa Maria: al Ragusa basta un tempo

È amaro l’esordio al Santa Maria delle Grazie per la Mariglianese. I biancazzurri cadono sotto i colpi di un Ragusa accorto e cinico, cui basta un tempo per maturare il doppio – e decisivo – vantaggio. Pesante battuta d’arresto per i padroni di casa, reduci dal pari a reti bianche di Trapani; immediato riscatto per i siciliani, invece, sconfitti nella gara d’esordio per mano della corazzata Catania.

Al Santa Maria delle Grazie la sblocca Cess al minuto 37, ribadendo in rete dopo una respinta corta del portiere su inzuccata di Randis. Il raddoppio arriva proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Lo realizza Meola, innescato da Floro.

Nella ripresa gli ospiti si limitano ad amministrare il doppio vantaggio, contenendo con ordine e senza alcun affanno le – sporadiche e poco incisive – incursioni dei biancazzurri.

Un punto in due gare, dunque, per la Mariglianese, che domenica farà visita al San Luca.