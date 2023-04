Mariglianese-Real Agro Aversa 0-1: ospiti corsari e con la testa ai playout

Reduce dalla sconfitta esterna contro la Sancataldese che ne ha sancito la matematica retrocessione in Eccellenza, la Mariglianese cade anche nel derby contro il Real Agro Aversa. Sul neutro di Brusciano finisce 1-0: il gol partita arriva alla mezz’ora della prima frazione di gioco, nel segno di Romano. Per i biancazzurri di tratta della ventunesima sconfitta in campionato.

Dovrà invece giocarsi la salvezza ai playout il Real Agro Aversa: i tre punti conquistati a Brusciano consentono di portarsi a quota 34, a braccetto col Ragusa. Tre lunghezze più avanti, il duo Paternò-San Luca: l’ultima speranza legata al campionato è adesso legata ad un eventuale successo – nell’ultimo turno – contro il Locri, che consentirebbe, in caso di concomitanti ko di Ragusa e Paternò, di agganciare il quintultimo posto, equivalente ad un miglior piazzamento in vista degli spareggi salvezza.