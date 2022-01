Mariglianese fermata dal virus: rinviata la gara di Francavilla

Slitta ancora il ritorno in campo della Mariglianese. La gara contro il Francavilla – in programma per domenica al Fittipaldi – è stata infatti rinviata a data da destinarsi.

La richiesta è stata formulata dal club biancoazzurro a causa di alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra. Almeno quattro gli under indisponibili poiché risultati positivi al virus nei giorni scorsi: da qui, l’istanza di rinvio, tempestivamente accolta dal Dipartimento Interregionale («preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio … per cause di forza maggiore la gara Francavilla – Mariglianese è rinviata a data da destinarsi»).

Situazione diversa, invece, in casa Francavilla: il giro di tamponi cui – nella giornata di ieri – era stato sottoposto il gruppo squadra aveva rilevato una sola positività al virus.