Mariglianese e Rotonda non si fanno male: gara bloccata, finisce 0-0

Finisce con un pari a reti bianche la gara del Santa Maria delle Grazie fra Mariglianese e Rotonda. Ne viene fuori un punto che tutto sommato accontenta l’undici di Sanchez, che allunga a +4 sulla zona playout in attesa del recupero dello scontro diretto fra Nardò e Nola.

Nel primo tempo Mariglianese pericolosa con Palumbo, imbeccato sotto misura, ma su di lui – corre 20’ – è provvidenziale l’intervento di un difensore. Replica dei lucani su calcio piazzato, ma Ferreira non inquadra lo specchio.

Nella ripresa, ritmi sostanzialmente bloccati. Mariglianese a un passo dall’1-0 al quarto d’ora, quando Aracri sfiora la traversa con una spettacolare giocata in acrobazia. È però l’unico brivido dei secondi quarantacinque minuti di gioco. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0. E domenica c’è in programma il derby del Paudice contro il Sam Giorgio: appuntamento rovente in chiave salvezza.