Mariglianese sconfitta a Bitonto: secondo ko di fila e spettro playout

Seconda sconfitta consecutiva per la Mariglianese, che case di misura a Bitonto. Allo stadio Città degli Ulivi finisce 2-1 per i leoni neroverdi: la sconfitta pesa come un macigno per i biancazzurri di Sanchez, che restano così pericolosamente in bilico ai margini della zona playout.

Ai pugliesi bastano i primi quarantacinque minuti di gioco per mettere in ghiaccio la gara. Sette minuti e D’Anna sblocca il risultato; Piarulli fa poi 2-0 al minuto 34. Si va all’intervallo sul doppio vantaggio Bitonto, che tiene agevolmente a bada l’undici di Sanchez, di fatto mai pericoloso.

La Mariglianese prova a riaprirla nella ripresa col solito Esposito, che – al minuto 25 – accorcia le distanze dagli undici metri. Ma non basta. Niente rimonta e classifica sempre più complicata per i biancazzurri, che concludono il match in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Pantano. Fanno invece festa i padroni di casa: i tre punti valgono il pass – aritmeticamente blindato – per i playoff.