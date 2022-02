Mariglianese, sputi in campo e bombe carta: squalifica del campo

Sputi all’indirizzo di alcuni giocatori avversari ed al guardalinee, e ben dieci bombe carta esplose nel corso dell’ultima gara interna contro l’Altamura: è costato caro alla Mariglianese il comportamento dei propri sostenitori in occasione dell’ultima gara interna contro il Team Altamura (vinta di misura dai ragazzi di Sanchez). Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato il club biancazzurro con la squalifica per una giornata del Santa Maria delle Grazie, con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse. La sanzione, che sarà scontata in occasione della gara del 6 marzo contro il Bisceglie, è stata disposta anche perché – come da dispositivo – «La società inoltre ometteva di mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni per disputare l'incontro», oltre che per la «manifesta violazione delle disposizioni federali e normative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid19».

Nel frattempo, sono cominciati questa mattina, proprio al Santa Maria delle Grazie, i lavori di manutenzione e spazzolatura del manto sintetico. «Gli interventi, commissionati dalla Mariglianese – fa sapere il club –, comprenderanno la risistemazione di alcune zone del tappeto erboso e la pulizia e la spazzolatura delle superfici artificiali, riducendone la compattazione». Quindi la precisazione: «L’intervento, mai eseguito prima, si è reso necessario al fine di garantire una tenuta ottimale del manto sintetico, anche allo scopo di ridurre il rischio infortuni degli atleti».