Mariglianese-Vibonese 2-0: terza vittoria in campionato, playout ora a sette punti

Terza vittoria stagionale per la Mariglianese, che allo stadio Santa Maria delle Grazie s’impone all’inglese su una incerottata Vibonese.

Le reti arrivano entrambe nella prima frazione di gioco nel segno di Cacciottolo e Fiorillo, che indirizzano – decidendolo – il match nel giro di sei minuti. Cinica la Mariglianese, abile a profittare, castigandola, di un primo tempo decisamente sotto tono da parte dei calabresi (foto Us Vibonese Calcio).

I tre punti consentono alla Mariglianese (che resta saldamente ultima) di accorciare sul Paternò (penultimo, 0-0 tra le mura amiche contro il San Luca) e sul duo (del terzultimo posto) Aversa-Cittanovese (campani sconfitti di misura a Lamezia; sconfitta interna per i calabresi per mano del Trapani). La salvezza resta un’impresa disperata per i biancazzurri di Sena, ora a -7 dal terzultimo posto che consentirebbe l’accesso agli spareggi salvezza.