Mariglianese, innesto in mediana prima del San Giorgio

Dopo il pari a reti bianche contro il Rotonda, altra sfida salvezza per la Mariglianese, che domenica farà visita al San Giorgio, rivitalizzato dal blitz di Lavello. Con i biancazzurri a +5 sulla sestultima e i granata di Ambrosino a -2 dalla zona salvezza, il derby si preannuncia parecchio intenso. Nel frattempo, innesto in mediana per la Mariglianese, che ha annunciato il tesseramento di Vincenzo Marzano, centrocampista classe 1996.

Reduce da un’esperienza nella prima parte della stagione con il Nola, Marzano ha – finora – vissuto esperienze importanti (e prolungate) con Gladiator ed Aversa Normanna; di mezzo, le annate con Portici e Campobasso. Per lui oltre 150 presenze in serie D.

«Quantità e qualità a disposizione per mister Luigi Sanchez»: così la Mariglianese ha annunciato alla pizza il nuovo innesto, che è intanto già a disposizione di mister Sanchez in vista del derby del Paudice.