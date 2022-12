Martina-Cavese 2-3, Gagliardi firma il blitz nel finale e gli aquilotti allungano sul Barletta

Vittoria in extremis per la Cavese sul difficile campo del Martina. Gli aquilotti vincono col punteggio di 2-3 al termine di una gara in cui le squadre hanno giocato ripetutamente a rincorrersi.

Che non sarebbe stata una passeggiata era ben noto a tutti fin dal vigilia. E l'inizio a spron battuto della squadra di casa ha dato piena conferma. Il Martina ha creato diverse occasioni da gol nella prima metà del primo tempo, lasciando ben poco spazio a iniziative degne di nota degli aquilotti.

Ancora, Suhs, Cerutti e Pinto collezionano almeno quattro nitidissime palle gol per il Martina, ma alla mezz'ora è la Cavese a portarsi avanti: Foggia guadagna una punizione dal limite, Aliperta disegna una parabola impeccabile sotto l'incrocio dei pali. Al 42’ i padroni di casa trovano il pari: evidente il tocco di braccio di Altobello, l'ex di turno Diaz dal dischetto fa 1-1.

Nella fase iniziale del secondo tempo Diaz trova il raddoppio per i pugliesi su una mezza indecisione in uscita di Colombo. Ma non c'è nemmeno il tempo di gioire per i padroni di casa, perché Bacio Terracino parte su suggerimento di Bubas e in diagonale trova il 2-2 con la deviazione di un difensore di casa.

Il match continua a essere vivace fino alla mezz'ora con occasioni su entrambi i versanti. Foggia da una parte e Diaz dall'altra sfiorano la marcatura. La Cavese tenta la carta del gioco di rimessa e nel finale, dopo un salvataggio di Suma su Foggia, trova il controsorpasso con Gagliardi. Minuto 43’, cross di Maffei dalla sinistra per l'ex attaccante della Gelbison con la suola indirizza la sfera nel sacco per il definitivo 2-3.

Successo di grande importanza per i ragazzi di mister Troise, che consolidano il primato in classifica e allungano a +4 sul Barletta, fermato in casa sul pari dal Matera.