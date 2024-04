Martina-Paganese, probabili formazioni: Supino recupera Ianniello e Langella

Uno scatto d'orgoglio per riscattare la disastrosa prestazione casalinga contro il Gravina. Il pesantissimo 2-5 subito nel turno precedente non è andato giù alla tifoseria, che chiede dunque alla squadra di chiudere con dignità la stagione in attesa della salvezza aritmetica.

Compito arduo per i ragazzi di mister Supino, impegnati in trasferta al Tursi contro un Martina che conserva ancora speranze di poter rimontare sulla capolista Team Altamura. Due i recuperi in gruppo, con Ianniello e Langella a disposizione per la partita di domani contro i pugliesi (fischio d'inizio alle 15).

Restano invece ai box tre calciatori.

In primis il portiere Simone Esposito, che dovrà recuperare da una frattura scomposta a un polso. Out anche Simonetti - che continua a sottoporsi a terapie - e Mancino. Quest'ultimo però prosegue nel lavoro differenziato per poter ritrovare la formazione dovrebbe essere a disposizione di mister Supino in vista del prossimo impegno di campionato, quando al Marcello Torre arriverà la prima della classe Team Altamura.