Matera-Paganese 1-0: proteste per due rigori non concessi

La Paganese torna a casa a mani vuote dal Franco Salerno di Matera. I lucani vincono col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Mokulu a metà ripresa, ma rischiano di subire il gol degli ospiti in diverse circostanze nella prima frazione. L'undici di Agovino disputa un primo tempo perfetto, in cui tuttavia manca proprio la zampata decisiva per sbloccare il risultato.

Le palle-gol non vengono sfruttate dai vari Faiello, Iannone e Mancino, con quest'ultimo che recrimina per un vistoso atterramento in area materana non sanzionato dal direttore di gara. Un retropassaggio su fallo laterale regala al Matera una ghiotta chance ma la difesa liguorina si salva. I due portieri si fanno apprezzare per i riflessi: prima Tartaro su Porzio, poi Simone Esposito su Infantino.

Nel secondo tempo la Paganese non riesce a trovare la stessa intensità e il Matera si affaccia più spesso nell'area azzurrostellata.

Infantino fa l'acrobata in area ma la traversa gli dice di no. Va meglio a Mokulu 10 minuti dopo, con il pregevole tuffo a insaccare sugli sviluppi di un angolo.

Setola prova subito a raddrizzarla ma fallisce la mira. Poi un botta e risposta a cavallo del 40' con la conclusione di poco fuori di Di Palma e la parata di Tartaro su Simonetti. Quest'ultimo reclama un penalty per un vistoso “abbraccio” di un difensore in piena area e sotto gli occhi del direttore di gara, che ad ampi gesti fa capire che l'azione può proseguire.