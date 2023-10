Matera-Santa Maria Cilento 1-1, a Gassama risponde Cipolletta

Il Santa Maria Cilento deve ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria e gli uomini di Ferullo, devono accontentarsi di portare a casa un punto dalla trasferta di Matera. Alla fine è pareggio con una rete per parte. La prima frazione si chiude a reti inviolate con le due squadre che si affrontano senza tanti fronzoli, da segnalare due buoni interventi del giovane estremo difensore dei cilentani Fezza, dapprima su Russo e poi su Prado.

Il Santa Maria risponde con Maio, prima con un calcio piazzato e poi con una conclusione che non trova nessun compagno.

Nel finale ancora Russo chiama agli straordinari Fezza. Nella ripresa arrivano le due reti: a passare in vantaggio è il Santa Maria al quarto d'ora Anzillotta, viene atterrato in area l'arbitro non ha dubbi è assegna il penalty che Gassama trasforma con freddezza.

Lo stesso calciatore giallorosso dopo tre minuti sbaglia l'occasione per il raddoppio, invece al 27' arriva il pareggio del Matera, Cipolletta di testa sugli sviluppi di un angolo firma la rete dell'1-1. Poco dopo la mezzora Russo viene fermato dall'ottimo Fezza. Santa Maria pericolosa al 36' con Ferrigno, ma la formazione cilentana nel primo di recupero resta in dieci per l'espulsione di Anzillotta e al 93' rischia la capitolazione, ma Cipolletta questa volta viene fermato dalla traversa e il triplice fischio decreta l'1-1. Per il Santa Maria è il secondo punto in classifica e domenica c'è il derby con i cugini della Gelbison.