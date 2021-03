Lorenzo Applauso-Piedimonte Matese. È finita come all’andata: 0-0. Ma questa volta è il Matese che si prende un ottimo punto ad Aprilia che permette alla squadra di Urbano di scalare un’altra posizione in classifica e di avvicinarsi in maniera prepotente alla zona play off. Un exploit che forse si aspettava, ma su una striscia positiva di sei vittorie e due pareggi forse un mese fa nessuno ci avrebbe giurato. La squadra ha invece preso consapevolezza è diventata piu’ squadra, piu’ compatta e modellata come lo stesso mister Urbano voleva. A quel punto, l’esplosione è arrivata e puo’ portare la squadra oltre, visto che si trova già in una zona ottimale della classifica con due recuperi da giocare: Giulianova e Recanatese, entrambe alla portata.

Ma dove può arrivare allora questa squadra? Mister Urbano, fra il più apprezzati allenatori della serie “D” rimane saldamente con i piedi per terra: ”Guardi – dice - noi non ci chiediamo dove possiamo arrivare. Diciamo che viviamo alla giornata, partita dopo partita con l’obiettivo di fare punti. L’importante è questo, muovere la classifica perché è corta e molte squadre sono concentrate con pochi punti di differenza. Insomma, una classifica corta che non deve illuderci. Ma siamo contenti così.”- Ad Aprilia un punto guadagnato o due punti persi? “Io credo che abbiamo un punto in più in classifica e questo è quello che conta.

Muovere la classifica deve essere per noi un obiettivo di ogni partita”. - Si aspettava l’exploit della sua squadra in questa maniera? “Ma diciamo che forse tanti risultati positivi di fila no ma eravamo anche consapevoli che questa squadra doveva trovare un assetto e crescere proprio perché completamente nuova. Dovevamo venir fuori perché abbiamo la voglia e gli stimoli giusti”. - Giulianova e Recanatese, due recuperi che sono alla vostra portata? “Certamente sì. Abbiamo due gare da recuperare ma, ripeto ancora una volta, non esistono squadre facili. Il Giulianova è in forte crescita, ha cambiato qualcosa e comincia a venir fuori con la propria personalità. Noi dobbiamo giocare la gara concentrati, con umiltà e consapevolezza nei nostri mezzi, partita dopo partita”. - Abreu è poco servito o sotto tono per i problemi di salute dovuti al virus? “Io sono dell’avviso che Abreu stia facendo un ottimo campionato. Si mette più al servizio della squadra, si sacrifica maggiormente, ci dà profondità e si è integrato benissimo con Galesio. Manca solo il goal ma sono certo che presto arriverà”.

