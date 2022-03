Matino-Casertana 1-1, Felleca nel finale evita la sconfitta

Chi sperava che la sosta potesse risolvere i problemi della Casertana è rimasto deluso. Sul campo del Matino fanalino di coda i falchetti raccolgono solo un punto e per poco non perdono addirittura. Le tante assenze non valgono a giustificare il primo tempo impalpabile di una formazione che ancora punta ai playoff. Lenti e senza idee gli uomini di Feola sono facile preda della difesa pugliese. Dal canto suo il Matino ci prova con coraggio, sfiora il gol in due occasioni e prima del riposo (45') passa meritatamente in vantaggio con Palmisano, complice la solita indecisione difensiva, stavolta imputabile al portiere Trapani che si lascia piegare la mano da una conclusione non irresistibile.

Nella ripresa la Casertana entra in campo con altro piglio, poi Feola decide di rispolverare Felleca che cambia la partita. Nell'uno contro uno l'esterno è impredibile e da solo scardina le certezze della difesa avversaria. Prima Feola dalla distanza poi Rossi di testa da dentro l'area piccola costringono il portiere avversario agli straordinari per evitare il pareggio. L'1-1 arriva solo al 91' grazie ad una magia di Felleca che sulla trequarti si libera di tre avversari e poi lascia partire un diagonale imparabile. Ci si aspetta l'assalto finale della Casertana ma è il Matino a sfiorare il 2-1. Conclusione da fuori assolutamente innoqua, Trapani lascia passare il pallone tra le mani e si salva grazie alla traversa. Finisce con un pareggio che, vista la prestazione, non lascia affatto ben sperare nel futuro.