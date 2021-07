La Gelbison annuncia Amorello: un difensore under dal Palermo

In casa Gelbison mentre cresce l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore anche se la scelta appare scontata e si va verso l'arrivo di Esposito, il presidente Puglisi, non perde tempo e almeno in questa fase sta puntando in particolare sulla scelta degli under e dopo aver presentato l'esperto centrocampista Frulla, l'attenzione si è spostata sul reparto arretrato e il club rossoblù s'è assicurato le prestazioni del promettente difensore Mattia Amorello, 19 anni, proveniente dal Palermo dove è stato protagonista con la Primavera 3 dei rosanero tra l'altro realizzando cinque reti.

Nel presentare il difensore il diesse Nicolò Pascuccio, ha affermato: «Amorello è un calciatore completo che va in un mosaico che stiamo allestendo per disputare una stagione da protagonisti».