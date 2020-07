La Gelbison dopo aver confermatoTedesco, e preso Figliolia, pensa a puntellare l'attacco assicurandosi le prestazioni di Mattia Gagliardi, 27 anni, attaccante proveniente dal Castrovillari. Gagliardi, ha mosso i suoi primi passi nel Cosenza in C1 e poi nell'Aversa Normanna in C2, a seguire tanta serie D. Dapprima nella sua Calabria tra Rende e Comprensorio Montalto Uffugo, poi successivamente si trasferirsce al Nord con Bellaria, San Marino e Romagna. Poi il ritorno a casa con la Palmese, a seguire Team Altamura e Castrovillari, dove ha realizzato sei reti in 24 presenze. La scelta dell'attaccante è stata fatta dal ds Nicolò Pascuccio, di concerto con il tecnico Ferazzoli, e in giornata è stata trovata l'intesa a cui ha fatto seguito la presentazione ufficiale da parte della società del presidente Maurizio Puglisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA