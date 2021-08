L'Afragolese annuncia un big in difesa, baby portiere per il San Giorgio

Non vuol lasciare nulla al caso l’Afragolese del presidente Niutta. I rossoblù – che puntano apertamente al salto di categoria – hanno intanto annunciato un altro colpo in difesa. Si tratta di Francesco Forte, classe 1998. Reduce da un’esperienza in D al Molfetta, Forte si è formato nel settore giovanile dell'Avellino. In D ha collezionato esperienze con – tra le altre – Fidelis Andria e Messina; per lui anche 16 presenze tra i professionisti con la Casertana.

«Sono davvero contento – le sue prime parole da calciatore dell’Afragolese – di indossare questa maglia. Mi ha convinto fin da subito il progetto della società, seria ed ambiziosa. Giocare qui, penso poi sia un lusso per ogni calciatore: l’Afragolese ha una storia importante e lottare per questi colori è una grossa responsabilità. Sono sicuro che potremo toglierci belle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi prefissati».

San Giorgio - Obiettivo salvezza, invece, per la matricola San Giorgio, che in vista del prossimo campionato di serie D, ha intanto presentato il nuovo logo, «che esalta i valori fondanti del club e rafforza il legame con la città di San Giorgio. L’evoluzione è fortemente ispirata alla città: San Giorgio che uccide il drago rimane al centro, preservando lo spirito storico ed emotivo con cui i tifosi più fedeli si identificano. In alto, la denominazione della nuova società, la cui ambizione trova espressione grafica nella corona d'alloro, che nella mitologia classica simboleggia la gloria e la vittoria».

Nel frattempo, il club granata ha annunciato un altro baby. Fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Squillante anche Christian Cefariello, portiere classe 2000. Formatosi nel settore giovanile del Siena, il giovane ha collezionato diverse esperienze in serie D con Sinalunghese, Turris, Gelbison e Francavilla.