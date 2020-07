Resta vivo ed intenso il mercato del Savoia, che in giornata ha ufficializzato un’altra conferma, stavolta relativa al parco under (nel prossimo campionato di serie D sarà obbligatorio schierare almeno un calciatore classe 1999, un 2000, un 2001 ed un 2002; foto sito Lnd). Il club ha infatti annunciato l'accordo con il giovane Domenico Coppola, portiere classe 1999 scuola Torino. «Mi sono trovato molto bene a Torre Annunziata – commenta il giovane a margine dell'annuncio – e non ho quindi avuto alcun dubbio quando la società mi ha contattato per proseguire il nostro rapporto. Obiettivo stagionale? Se dovesse essere serie D, cercheremo a tutti i costi di vincere il campionato per portare il Savoia in serie C, dove merita di stare, e regalare questa gioia ai tifosi. Ringrazio mister Parlato e mister Battisti, ma soprattutto mister Iardino, che mi hanno guidato e fatto crescere nello scorso campionato. Allo stesso tempo sono impaziente di iniziare a lavorare con il nuovo staff tecnico. Grazie naturalmente al presidente Mazzamauro ed ai direttori Musa e Rais, per aver continuato a credere in me. Ai tifosi voglio dire che mi impegnerò al massimo per portare a termine quello che avevamo iniziato l’anno scorso».



Portici – Dopo l’annuncio del nuovo tecnico – mister Panico subentra a Mattiacci – il club azzurro ha ufficializzato le prime conferme in organico. Resteranno al Portici Giovanni Nappo, centrocampista classe 1996, ed i baby Mattia Bisceglie (classe 1999), Raffaele Mazza (classe 2002), Maurizio Schaeper (classe 1999) e Antonio Valentino (classe 2001).



Nel frattempo, confermato l'appuntamento che darà ufficialmente il via alla prossima stagione: è in programma per mercoledì mattina – alle ore 12, presso il bar La Conchiglia – la conferenza di presentazione del nuovo organigramma societario e dello staff tecnico.