Mesina e Sparacello ribaltano il San Luca e la Gelbison va in finale playoff

Una Gelbison dai due volti un primo tempo da dimenticare una ripresa da incorniciare le danno il pass per la finale palyoff del girone I. La gara per gli uomini di Ferazzoli, si mette subito in salita grazie alla rete di Carbone giunta dopo soli 6' e nella prima frazione i rossoblu non riescono a trovare il bandolo della matassa. Cambia tutto nella ripresa quando il tecnico romano manda in campo Mesina per Bruno, l'attaccante sardo al 15' realizza la rete del pareggio e dopo soli 3' arriva anche il raddoppio fa tutto Sparacello che si guadgana il penalty e poi lo va a trasformare con un cucchiaio. A questo punto il San Luca perde la testa e rimane in 8 per tre espulsioni del portiere Scuffia, di Carella e Spinaci, e rende più agevole il compito ai cilentani che allo scadere restano in dieci per l'espulsione di Bonfini, ma il risultato non cambia e la Gelbison vince 2-1 e va in finale dove troverà una tra Fc Messina e Acieale che giocano domani pomeriggio l'altra semifinale.